El hecho se produjo en horas del mediodía de ayer, en la intersección de calles Bélgica y Tucumán cuando el auto oficial que usa el intendente Mario Raúl Merlo fue embestido por una motocicleta. Se pudo saber que el auto era conducido por Juan Carlos Palacio, que se trasladaba con dirección norte a sur por calle Bélgica cuando fue embestido por una moto que los hacía por Tucumán, de este a oeste, dando de lleno en la parte media del rodado mayor. El motociclista sufrió escoriaciones pero no presentó lesiones de gravedad aunque no llevaba casco de seguridad. El intendente de la ciudad no iba a bordo del automóvil.