El jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Oscar Contrera, en diálogo con LV 15 dijo que en el lugar no se observa señalización que indique que el lugar representa un peligro para los nadadores. Aclaró que cuenta con tres guardavidas que dependen de San Luis Agua pero que la policía tiene presencia en el lugar.

Contrera también hizo referencia al robo que sufrieran tres menores de edad en calle Lisandro de la Torre cuando dos motochorros les exigieron los teléfonos celulares y que al apropiarse de ellos empujaron a uno de ellos provocando que se quebrara el antebrazo. Por otra parte Contrera habló de un robo a una casa de calle 9 de Julio, donde malvivientes se habrían apropiado de una cuantiosa cantidad de dinero en moneda extrajera. Hasta ahora las investigaciones se realizan de oficio ya que no se realizó la denuncia pertinente.